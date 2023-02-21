Новый сигнал светофора появится в России с 1 марта

С 1 марта в России появится новый сигнал светофора. Белая стрелка с изображением пешехода будет указывать на то, что за поворотом имеется пешеходный переход, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что в ряде российских регионов такие сигналы светофора уже работали в качестве эксперимента. В результате снизилось количество аварий, и этот опыт решили применять по всей стране.

Также указывается, что новый сигнал не изменит правила дорожного движения, а лишь даст водителям дополнительную информацию, которая поможет снизить аварийность.

Эксперты также напомнили, что за нарушение сигналов светофора грозит штраф от 800 до 5000 рублей. // Фото: unsplash.com