21 февраля 2023, 07:10
Новый сигнал светофора появится в России с 1 марта
На светофорах появится белая стрелка, указывающая на пешеходный переход за поворотом
С 1 марта в России появится новый сигнал светофора. Белая стрелка с изображением пешехода будет указывать на то, что за поворотом имеется пешеходный переход, сообщает агентство «Прайм».
Отмечается, что в ряде российских регионов такие сигналы светофора уже работали в качестве эксперимента. В результате снизилось количество аварий, и этот опыт решили применять по всей стране.
Также указывается, что новый сигнал не изменит правила дорожного движения, а лишь даст водителям дополнительную информацию, которая поможет снизить аварийность.
Эксперты также напомнили, что за нарушение сигналов светофора грозит штраф от 800 до 5000 рублей. // Фото: unsplash.com