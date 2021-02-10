Новый пункт весогабаритного контроля построен в Карелии

Завершены монтаж и подключение оборудования пункта автоматизированного весогабаритного контроля (АПВГК) на тринадцатом километре автодороги «Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас», сообщает сайт правительства Карелии.

Специальное оборудование, размещенное на дорожных опорах, вмонтированные в дорожное покрытие датчики веса и индукционные петли, измеряют общую массу транспортного средства и нагрузку на его оси. Круглосуточно данные передаются в аналитический центр для установления типа транспортного средства и проверки на предмет нарушения весогабаритных норм.

До 18 апреля 2021 года АПВГК проработает в тестовом режиме, после чего будет введен в эксплуатацию, а транспортные компании, не соблюдающие правила перевозки грузов, начнут получать постановления об административных правонарушениях.

Работы в Кондопожском районе выполнены по заказу управления автомобильных дорог республики.

Фото с сайта правительства Карелии