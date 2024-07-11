Новый детский сад на 150 мест начали строить в центре города

Строительство ведется в рамках проекта «Комплексный редевелопмент территории в центре Петрозаводска «Петровская Слобода»

Строительная компания "Охта Груп Карелия" информирует о начале строительства детского сада на территории Петровской Слободы. Застройщиком является БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия». Разрешение на строительство уже получено, определен и подрядчик. Им будет АО «Специализированный застройщик КСМ».

Начало строительства – в 3 квартале 2024 года, завершение – в 4 квартале 2025 года. К подготовительным работам подрядчик приступит уже в июле 2024 года.

Новый детский сад рассчитан на 150 мест, 6 дошкольных групп по 25 мест каждая.

Здание будет возводиться по индивидуальному проекту в современном архитектурном стиле с использованием высококачественных строительных материалов. Концепцию здания разрабатывали известные карельские архитекторы Е.Г. Таев и А.С.Скрипицын.

Архитекторы органично вписали здание в окружающую застройку нового района Петровская Слобода.

Петровская Слобода – проект комплексной квартальной застройки, реализуемый строительной компанией «Охта Групп Карелия» в самом сердце Петрозаводска, откуда и начал развиваться город. В концепции развития территории — создание гармоничного пространства для удобной, безопасной, интересной жизни. В своем деле «Охта Групп Карелия» стремится к совершенству.

Построенный жилой комплекс «Александровский» и клубный дом «Речка-1» доказывают это. В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию нового Дома на Казарменской, продолжается строительство клубного дома «Речка-2» (ввод в эксплуатацию в 2025 году), проектируются следующие очереди строительства.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф: Дом на Казарменской, Речка-2. На правах рекламы. ООО «Александровский завод», ИНН 1001262297