02 октября 2021, 13:42
Новые спортивные залы открыты в центре Петрозаводска
В столице Карелии состоялось торжественное открытие четырех спортивных залов для занятий тхэквондо, боксом, каратэ, танцами, фитнесом и йогой
Сегодня на втором этаже универмага «Карелия Маркет» в Петрозаводске состоялось торжественное открытие четырех новых спортивных залов. Здесь горожане смогут заниматься фитнесом, йогой, танцами, боксом, тхэквондо и каратэ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Это второй этап переоборудования помещений универмага из торговых в спортивные. Ранее в 2019 году на третьем этаже здания был открыт Центр боевых искусств.
Общая площадь помещений для занятий спортом на втором этаже составила 1400 квадратных метров.
В церемонии открытия поучаствовали именитые карельские спортсмены, в том числе, олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин. Фото Сергея Юдина, ИА «Республика»