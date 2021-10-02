Новые спортивные залы открыты в центре Петрозаводска

Сегодня на втором этаже универмага «Карелия Маркет» в Петрозаводске состоялось торжественное открытие четырех новых спортивных залов. Здесь горожане смогут заниматься фитнесом, йогой, танцами, боксом, тхэквондо и каратэ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Это второй этап переоборудования помещений универмага из торговых в спортивные. Ранее в 2019 году на третьем этаже здания был открыт Центр боевых искусств.

Общая площадь помещений для занятий спортом на втором этаже составила 1400 квадратных метров.

В церемонии открытия поучаствовали именитые карельские спортсмены, в том числе, олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин. Фото Сергея Юдина, ИА «Республика»