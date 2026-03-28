28 марта 2026, 16:09
Новые направления для обучения открыты в ПетрГУ
Приемная кампания начнется 20 июня
фото «Петрозаводск говорит»
В опорном вузе Карелии через несколько месяцев откроется приемная кампания. В этом году вуз расширил программу обучения.
Заявления абитуриентов начнут принимать в ПетрГУ с 20 июня. Университет готовит специалистов почти по 200 образовательным программам в одиннадцати институтах. В этом году вуз открыл три новые программы бакалавриата и две программы магистратуры.
В 2026 году в вузе откроют 1471 бюджетное место.
