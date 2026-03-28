Задержан заместитель мэра еще одного российского города

Силовики задержали заместителя мэра по городскому хозяйству в Челябинске. О задержании чиновника сообщает телеграм-канал 112, издание 74.ru и ТАСС. Ранее каких-либо претензий к челябинскому чиновнику со стороны правоохранителей не поступало.

42-летний Александр Астахов более шести лет курировал городское хозяйство.

В послужном списке вице-мэра должности гендиректора гостиничного комплекса, гранд-отеля, работа в депутатском корпусе.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о задержании трех чиновников города-курорта Сочи. Вице-мэра подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело связывают с фиктивным трудоустройством дочери чиновника в коммерческую организацию и его покровительстве этой фирме.