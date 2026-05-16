Путин подписал указ о единых мерах поддержки участников СВО в регионах

Глава государства подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции в регионах. Меры поддержки распространяются на бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей, сообщает ТАСС.

Среди мер поддержки: льготы при посещении выставок, спортивных мероприятий, организаций культуры; предоставление субсидии на приобретение газового оборудования и работ для присоединения участка к газу; содействие приоритетному трудоустройству; предоставление медицинской помощи и санаторно-курортного лечения вне очереди; бесплатная юридическая помощь и оказание психологической помощи; оказание в приоритетном порядке государственной соцпомощи, в том числе на основании социального контракта. Среди мер также освобождение полностью или частично от платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в государственных (муниципальных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также бесплатное посещение детьми занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) образовательных организациях и ряд других.

Единые базовые меры поддержки должны предоставляться «на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции», ветеранам СВО с инвалидностью и семьям погибших бойцов - бессрочно. Помощь должна оказываться регионами ветеранам СВО «независимо от даты и места заключения контрактов».