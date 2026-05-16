В Ботаническом саду в Карелии впервые зацвела сакура

Форзиция, абрикос и сакура зацвели в Петрозаводске. В Ботаническом саду ПетрГУ на сахалинской вишне, которую относят к сакуре, впервые распустились нежные цветки.

В природе деревья растут на севере Японии, Корейском полуострове, в России — на Сахалине, Курильских островах и в Приморском крае. Специалисты ботанического сада говорят, что сахалинская вишня считается одним из самых морозостойких видом, что особенно важно для нашего северного климата, в котором вымерзают плодовые деревья.

Декоративную сакуру ценят за крупные розоватые цветки, блестящую шоколадного цвета кору и яркую осеннюю окраску листьев. В Карелии вид вишни выращивают впервые. С 2013 года велись наблюдения в питомнике, и только в прошлом году в экспозицию сада высадили саженец. На днях дерево распустилось.

На Зареке под окнами жилого дома пышным белым цветом цветет абрикосовое дерево.

На Ключевой у дома желтыми цветками распустилась форзиция. В Ботаническом саду кустарник зацвел в конце апреля, как и рододендрон. Но массовое цветение различных видов форзиций ожидалось с приходом теплой погоды.