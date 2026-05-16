Сухую и теплую погоду в воскресенье пообещали жителям Карелии

В воскресенье в Петрозаводске установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем воздух прогреется до +21, +23 градусов, озвучили прогноз в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем по северным районам местами порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9, местами до +12, днем +18, +23, местами у водоемов +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +17;

В Кондопоге ночью +9, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +19;

В Олонце ночью +8, днем +22;

В Пудоже ночью +8, днем +23;

В Сегеже ночью +9, днем +19;

В Сортавале ночью +5, днем +15;

В Суоярви ночью +7, днем +18.