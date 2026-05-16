Ответы чиновников по закрытой почте напомнили людям сказу про бычка

Вопрос возобновления работы почтового отделения в пряжинском поселке повис в воздухе. Кинелахтинцы волнуются, спрашивают, чиновники отвечают, да только их ответы стали похожи на хорошо известную сказку про белого бычка.

По крайней мере такое сравнение подобрали в паблике «Кинелахта — меж двух озер» для полученного из Минтранса Карелии ответа по почте. Из ответа следует, что карельские чиновники ждут решения от Почты России, да только организация словно играет в молчанку. Как мы рассказывали, в феврале их ждали в Кинелахте на встречу с депутатом и местными жителями, но никто из головного офиса так и не приехал. Людей проигнорировали тогда, а сейчас минтранс ждет от почты какого-то ответа.

«В апреле было сообщение о том, что вопрос решится к 15 мая, и отделение связи начнет работу в местном магазине.

Руку на пульсе чиновники держат, и сегодня пришел очередной ответ: «На текущий момент официальная информация по данному вопросу от УФПС Республики Карелия в адрес министерства не поступила. Проинформируем дополнительно в срок до 22 мая»,

- написали в сообществе.

«В очередной раз будем ждать и надеяться. Только «Почта России» игнорирует и жалобы населения, и официальные запросы журналистов, и республиканский ведомств», - заключили в паблике.

Один из пользователей написал в комментариях, что вопрос работы почты находится на контроле у главы администрации Пряжинского района. Он добавил, что в настоящее время идет процедура заключения договоров, с последующей проверкой службы безопасности: «Процесс идет, но к сожалению, не так быстро как хотелось».