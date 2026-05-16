Полицейские проверят, как петрозаводчане провели субботу

Дорожные полицейские предупредили о сплошных проверках водителей на дорогах Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции выйдут в рейд «Контроль трезвости» в воскресенье, 17 мая. В инспекции напомнили, что за четыре месяца 167 водителей стали пешеходами из-за вождения под градусом.

«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями», - говорят в дорожной инспекции. Петрозаводчане тоже могут сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения.