16 мая 2026, 17:54
Полицейские проверят, как петрозаводчане провели субботу
Более 160 водителей были отстранены от управления автомобилем за четыре месяца
Дорожные полицейские предупредили о сплошных проверках водителей на дорогах Петрозаводска.
Сотрудники Госавтоинспекции выйдут в рейд «Контроль трезвости» в воскресенье, 17 мая. В инспекции напомнили, что за четыре месяца 167 водителей стали пешеходами из-за вождения под градусом.
«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями», - говорят в дорожной инспекции. Петрозаводчане тоже могут сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения.