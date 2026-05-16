Среднюю пенсию учителей подсчитали в России

При стаже 35-38 лет средний размер пенсии учителя в 2026 году составит около 22 тысяч 400 рублей, сообщает ТАСС. Такой размер выплаты насчитал профессор Финансового университета при правительстве РФ.

В регионах Центральной России и Поволжья средняя зарплата учителя составляет около 60,7 тысяч рублей, за 35-38 лет работы педагоги накопят около 100-110 баллов.

Эксперт отметил, что в среднем учителя работают на 1,6 ставки. Расчет пенсионных баллов он сделал по фактическому доходу, а не по окладу за одну ставку.