Парфенчиков дал старт соревнованиям по самбо памяти Ильи Шегельмана

В Петрозаводске открылись Всероссийские соревнования по самбо имени Ильи Шегельмана. Турнир, посвящённый памяти заслуженного тренера России, проходит в столице Карелии в шестой раз. С 2025 года он включён в Единый календарный план официальных спортивных мероприятий Минспорта как Всероссийские соревнования.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал старт соревнованиям.

Традиции карельского самбо, заложенные Ильёй Романовичем, развиваются. По поручению Президента России Владимира Путина в 2028 году мы будем праздновать 90‑летие российского самбо. Этот юбилей мы должны отметить новыми спортивными победами,

— сказал он, добавив, что партия «Единая Россия» инициировала федеральный проект «Выбор сильных», направленный на развитие самбо, дзюдо и спортивной борьбы.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко также поприветствовала участников:

Сегодня город воинской славы Петрозаводск стал столицей самбо. Это произошло благодаря личному вкладу в развитие самбо в нашей республике Ильи Шегельмана — выдающегося тренера и педагога. Он воспитал плеяду ярких спортсменов, победителей, патриотов Отечества.

В турнире участвуют более 250 сильнейших юниоров из 22 регионов России, в том числе представители Москвы, Санкт‑Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Казани, Калининграда, Пскова и Великого Новгорода.

Карельская школа самбо неразрывно связана с именем Ильи Романовича Шегельмана — заслуженного тренера, доктора технических наук и профессора, основателя самбо в республике. За более чем 50 лет он подготовил свыше 30 мастеров спорта СССР и России, мастеров международного класса и более 200 чемпионов Республики Карелия по самбо, дзюдо и рукопашному бою. Его дело продолжают при поддержке правительства республики. Команду Карелии тренирует его сын, заслуженный тренер Роман Шегельман.

Сегодня в Карелии самбо занимаются около 3 000 человек под руководством 20 тренеров, и региональная школа остаётся одной из сильнейших в стране.