Женщина отпрыгнула от двигавшейся на нее машины и осталась цела

Реакция женщины спасла ее от травм. Петрозаводчанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, но заметила двигавшийся прямо на нее автомобиль. Женщина не побежала вперед или в сторону, а отпрыгнула назад на тротуар. Автомобиль проехал дальше.

«Недоводятел, на белой машине (в марках не разбираюсь) ты вчера чуть не лишил двоих детей мамы. Там вообще-то пешеходник, вы обязаны останавливаться! А не лететь…», - написала женщина в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел на улице Боровая 27 марта в 19:34. Подписчики предложили женщине обратиться в Госавтоинспекцию, а также похвалили ее за реакцию.

«Одна из немногих, которая смотрит по сторонам! И дальше пошла спокойно. Просто пешеход года!»