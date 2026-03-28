После морозной ночи в Карелии в воскресенье потеплеет до 14 градусов
В гидрометцентре рассказали о погоде в воскресенье, 29 марта. В Петрозаводске установится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +11, +13. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пойдет небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, +2, местами до -6, днем +5, +10, на юге местами до +14.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +5;
В Кондопоге ночью +1, днем +13;
В Медвежьегорске ночью +1, днем +11;
В Олонце, Суоярви ночью -1, днем +11;
В Пудоже ночью -1, днем +12;
В Сегеже ночью +1, днем +9;
В Сортавале ночью 0, днем +9.