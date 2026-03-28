На Древлянке более двух десятков несовершеннолетних устроили разборки

О массовой драке недорослей в Петрозаводске рассказали в соцсети. Горожане вызвали полицию. Подростки сбежали.

В паблике «Моя Древлянка» рассказали, что около девяти часов вечера 27 марта на Почтовой площади около 30 школьников в возрасте 14-16 лет устроили драку.

Взрослые вмешались в разборки, после чего недоросли направили свою агрессию на них. Один из подростков, со слов горожан, пытался вызвать на конфликт взрослого мужчину, мотивируя свои действия тем, что ему как ребенку ничего за это не будет.

«Вызвали полицию, дождались, ждали 40 минут, приехало два экипажа, за это время большая половина подростков убежала, при появление сотрудников еще часть сбежала. И на этом все закончилось. Но не вызови полицию могло случиться страшное»,

- рассуждают в сообществе.

Как пишут в источнике, во дворе лежал сильно избитый подросток, который тоже был на площади. Рядом с ним стояли другие несовершеннолетние.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела из-за агрессивных подростков.