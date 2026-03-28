Карелия находится в красной зоне по клещам

Первые обращения из-за укусов клещей фиксируются в регионах России. Эндемичными по клещевому энцефалиту считаются 49 субъектов. Карелия в числе 17 регионов находится в группе высокого эпидемиологического риска. Также повышенный риск клещевых инфекций - в Костромской, Вологодской, Архангельской, Кировской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Тыве, Алтае, Хакасии, Бурятии, Удмуртии, Пермском, Красноярском и Забайкальском краях.

По информации властей Суоярвского округа, в прошлом году в Карелии за медицинской помощью из-за опасных паразитов обратились около 1 441 человека (включая примерно 313 детей). Власти округа отмечают, что республика остается в зоне повышенного риска.

Клещи обитают в траве, кустарниках и на опушках леса, особенно у водоемов. Их укусы могут передавать два основных заболевания — боррелиоз (болезнь Лайма: покраснение в месте укуса, слабость, боли в суставах) и клещевой энцефалит (вирусное заболевание с высокой температурой и возможными нарушениями нервной системы; в тяжелых случаях требуется госпитализация).

Жителям региона рекомендуют выбирать для прогулок закрытую светлую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты, избегать высокой травы и зарослей у воды.

После прогулок следует тщательно осматривать одежду и тело. Если клещ присосался. Его нужно аккуратно удалить, при появлении покраснения, высыпаний или лихорадки следует сразу же обращаться к врачу.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в регионе нет вакцины против клещевого энцефалита. Прививку невозможно сделать даже платно.