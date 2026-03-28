Туристка из России дала отпор голому насильнику в Индии

Отдыхающую на живописном курорте в Южной Индии россиянку попытался изнасиловать местный житель, но туристка дала отпор.

36-летняя москвичка находилась на туристической тропе рядом с морем на популярном курорте Варкалы. Ее увидел мужчина, снял штаны и бросился вдогонку. Он хотел уговорить женщину на секс, но россиянка отказалась, тогда он на нее набросился. По сообщению «Ленты», женщина оттолкнула невысокого преследователя и смогла сбежать на пляж, где позвала на помощь.

По информации источника, насильник забрался в дом к местной девушке, напал на нее и потерял сознание. Жертва вызвала полицию. Оказалось, что нападавший часто преследовал отдыхающих, его обвиняют в 38 делах, связанных с попытками изнасилования.

О случаях изнасилования детей и женщин в Индии, в том числе групповых, часто пишут в СМИ.