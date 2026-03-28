Постановщик "Онежской маски" приоткрыл завесу тайны главной церемонии

Текст: Елена Малишевская, фото: Мария Курило, Людмила Корвякова

30 марта на сцене Музыкального театра наградят победителей республиканскоой театральной премии «Онежская маска». Как всегда, это будет не просто «раздача слонов», а феерическое шоу, которое готовят представители всех театров Карелии. В преддверии главной церемонии «Онежской маски» (16+) поговорили с одним из ее постановщиков - актером Национального театра Карелии Глебом Германовым.

- Последние несколько лет уже стало привычным, что сценарий для «Онежской маски» пишет Виктория Федорова (актриса Театра драмы «Творческая мастерская»), а режиссерами выступают Снежана Савельева (Театр Ad LIBERUM) и Глеб Германов. В этом году такой же состав творцов?

- Хочу сказать, что Снежана Савельева остается главным режиссером церемонии. А мы с Ксенией Коган (актриса Национального театра Карелии) влились в эту команду создателей в году, наверное, 22-м... Сидели как-то с Ксюшей и рассуждали: какой могла бы быть Онежская маска? Тогда пришла в голову идея поставить мюзикл «Чикаго» и мы предложили ее Снежане. Она согласилась.

- 30 марта уже состоится главная церемония. Как задолго до нее вы начали репетировать?

- В этом году мы что-то припозднились... Наверное, числа 12 или 13 марта только начали.

- Это потому, что вы уже такие профессионалы, и вам хватает двух-двух с половиной недель?

- Это потому, что мы все очень заняты. Вика Федорова, которая пишет сценарий, выпускала в своем театре капустник. Снежана Савельева была в разъездах. Мы тоже выпускаем спектакль «Трактирщица» (16+), в котором у меня главная мужская роль. Очень сложно собрать всех.

- Во сколько начинаются репетиции «Онежской маски» и во сколько заканчиваются?

- Начинаются после девяти вечера - все актеры работают, посе своих спектаклей идут на репетиции. А заканчиваются после двенадцати ночи. Как-то так.

- Сколько актеров заняты в шоу?

- Около сорока человек: это представители всех театров Карелии, плюс студенты колледжа культуры.

- Мы уже видели «Чикаго», «12 стульев», «Богемную рапсодию»... Что будет в этом году?

- Не могу раскрыть всех секретов. Скажу только, что главная церемония все равно остается в рамках мюзикла: много песен и танцев, много ярких и шуточных номеров. Подзаголовок у церемонии: «Маска мимо, или что-то пошло не так...». Две театральные труппы всю церемонию будут бороться на сцене. Всё. Больше ничего не скажу.

- Принято считать, что «Онежская маска» объединяет театры Карелии. И тем не менее, это конкурс: кто-то получает приз, а кто-то остается без него... Наверняка, есть место и зависти, и ревности, и слезам, и обидам?

- Я могу сказать только про себя: у меня таких негативных эмоций никогда нет. «Онежская маска» всегда остается праздником, несмотря ни на что.

- Вы как режиссер-постановщик в своем Национальном театре уже что-то поставили?

- Мы с Ксюшей Коган поставили несколько вокальных программ: военную, на наиональных языках и к Новому году.

- Мечтаете стать главным режиссером Национального театра?

- Мне кажется, что прежде чем об этом мечтать, надо сначала выучиться на режиссера.

Мы желаем Глебу Германову успехов во всех его проектах! И публикуем полный список номинантов Республиканской театральной премии «Онежская маска-2026» по итогам театрального сезона 2024/2025 годов. Ведь попасть в этот список - уже достижение. И, наверняка, спектакль из числа номинантов стоит посмотреть.

В номинации «Лучшая женская роль»:

Эльвина Муллина за партию Лючии в опере «Лючия ди Ламмермур» (16+) Гаэтано Доницетти. Режиссёр – Юрий Муравицкий. Музыкальный руководитель и дирижёр – Михаил Синькевич. Художник-постановщик – Пётр Окунев. Премьера состоялась 30.11.2024. Музыкальный театр Карелии;

Юки Окоти за партию Нины в балете «Маскарад» (12+) Арама Хачатуряна по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Хореограф-постановщик –Кирилл Симонов. Либретто – Анастасия Рахманова. Музыкальный руководитель и дирижёр – Роман Калошин. Художник-постановщик – Альона Пикалова. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова. Премьера состоялась 26.04.2025. Музыкальный театр Карелии;

Мария Ненашева за роль Настасьи в спектакле «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать»(12+). Режиссёр – Арина Гулимова. Премьера состоялась 12 сентября 2024. Национальный театр Карелии;

Марина Збуржинская за роль Золушки в спектакле по сказке Ш. Перро «Золушка» (6+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Ольга Дворовая. Композитор – Александра Даньшова. Автор песен – Григорий Гольдман. Премьера – 5 апреля 2025 года. Театр кукол Карелии;

Юлия Куйкка за роль Старухи в спектакле «Золотая рыбка. ЧБД» (12+). Режиссёр – Павел Рябов. Премьера состоялась 14 марта 2025. «Творческое объединение «ОК.НО».

В номинации «Лучшая мужская роль»:

Вячеслав Хавренок за партию Энрико в опере «Лючия ди Ламмермур» (16+) Гаэтано Доницетти. Режиссёр – Юрий Муравицкий. Музыкальный руководитель и дирижёр – Михаил Синькевич. Художник-постановщик – Пётр Окунев. Премьера состоялась 30.11.2024. Музыкальный театр Карелии;

Денис Матюк за партию Арбенина в балете в балете «Маскарад» (12+) Арама Хачатуряна по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Хореограф-постановщик –Кирилл Симонов. Либретто – Анастасия Рахманова. Музыкальный руководитель и дирижёр – Роман Калошин. Художник-постановщик – Альона Пикалова. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова. Премьера состоялась 26.04.2025. Музыкальный театр Карелии;

Евгений Терских, Александр Галиев, Николай Белошицкий за роль Одиссея в спектакле «Одиссей. Пенелопа. Возвращение» (16+). Режиссёр и сценограф – Искандер Сакаев. Художник по свету и костюмам – Наталья Кузнецова. Премьера состоялась 1 ноября 2024 года. Театр драмы Республики Карелия;

Александр Галиев за роль Каина в спектакле «Каин» (16+). Режиссер – Владимир Чухланцев. Художник – Елизавета Мирошникова. Видеограф и художник по свету – Виталий Фомин. Премьера состоялась 28 января 2025 года. Театр драмы Республики Карелия;

Алексей Белов за роль Поприщина в спектакле «Поприщин» (16+). Режиссёр – Ясения Громова. Премьера состоялась 13 ноября 2024. Национальный театр Карелии;

Дмитрий Будников за роль Приказчика в невольной комедии по пьесам И. А. Крылова «Ах, проказник водевиль!» (16+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Екатерина Шиманович. Композитор – Антон Ледовский. Художник по свету – Дмитрий Зименко. Премьера – 3 декабря 2024 года. Театр кукол Карелии;

Валерий Израэльсон за роль Антонио Сальери в спектакле «Амадей/Amadeus» (16+). Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad LIBERUM;

Сергей Шатровский за роль Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле «Амадей/Amadeus» (16+). Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad LIBERUM.

В номинации «Лучшая женская роль второго плана»:

Мария Белокурская за партию Колдуньи в одноактной опере «Дидона и Эней» (12+) Генри Пёрселла. Музыкальный руководитель – Михаил Синькевич. Режиссёр – Юрий Муравицкий. Главный хормейстер – Александр Зорин. Хоремейстеры – Андрей и Юлия Смолины. Ответственный концертмейстер и дирижёр – Наталья Настенко. Премьера состоялась 24.11.2024. Музыкальный театр Карелии;

Валерия Ломакина за роль Ады в спектакле «Каин» (16+). Режиссер – Владимир Чухланцев. Художник – Елизавета Мирошникова. Видеограф и художник по свету – Виталий Фомин. Премьера состоялась 28 января 2025 года. Театр драмы Республики Карелия;

Галина Пелевина за роль Евы в спектакле «Каин» (16+). Режиссер – Владимир Чухланцев. Художник – Елизавета Мирошникова. Видеограф и художник по свету – Виталий Фомин. Премьера состоялась 28 января 2025 года. Театр драмы Республики Карелия;

Екатерина Баранова за роль Констанции Вебер в спектакле «Амадей/Amadeus» (16+). Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad LIBERUM.

Настасья Шум за роль Рыбки в спектакле «Золотая рыбка. ЧБД» (12+). Режиссёр – Павел Рябов. Премьера состоялась 14 марта 2025. «Творческое объединение «ОК.НО».

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана»:

Антон Дьячок за партию Звездича в балете «Маскарад» (12+) Арама Хачатуряна по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Хореограф-постановщик –Кирилл Симонов. Либретто – Анастасия Рахманова. Музыкальный руководитель и дирижёр – Роман Калошин. Художник-постановщик – Альона Пикалова. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова. Премьера состоялась 26.04.2025. Музыкальный театр Карелии;

Дагба-Доржо Гармаев за партию Шприха в балете «Маскарад» (12+) Арама Хачатуряна по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Хореограф-постановщик –Кирилл Симонов. Либретто – Анастасия Рахманова. Музыкальный руководитель и дирижёр – Роман Калошин. Художник-постановщик – Альона Пикалова. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова. Премьера состоялась 26.04.2025. Музыкальный театр Карелии;

Дмитрий Константинов за роль Люцифера в спектакле «Каин» (16+). Режиссер – Владимир Чухланцев. Художник – Елизавета Мирошникова. Видеограф и художник по свету – Виталий Фомин. Премьера состоялась 28 января 2025 года. Театр драмы Республики Карелия;

Руслан Горухин за роль Авеля в спектакле «Каин» (16+). Режиссер – Владимир Чухланцев. Художник – Елизавета Мирошникова. Видеограф и художник по свету – Виталий Фомин. Премьера состоялась 28 января 2025 года. Театр драмы Республики Карелия;

Никита Анисимов за роль Хозяина леса в спектакле «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать» (12+). Режиссёр – Арина Гулимова. Премьера состоялась 12 сентября 2024. Национальный театр Карелии;

Антон Верещагин за роль Проныра в невольной комедии по пьесам И. А. Крылова «Ах, проказник водевиль!» (16+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Екатерина Шиманович. Композитор – Антон Ледовский. Художник по свету – Дмитрий Зименко. Премьера – 3 декабря 2024 года. Театр кукол Карелии;

Владислав Тимонин за роль Постана в невольной комедии по пьесам И. А. Крылова «Ах, проказник водевиль!» (16+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Екатерина Шиманович. Композитор – Антон Ледовский. Художник по свету – Дмитрий Зименко. Премьера – 3 декабря 2024 года. Театр кукол Карелии;

Наталия Антипина за роль Графа Франца Орсини-Розенберга в спектакле «Амадей/Amadeus» (16+). Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad Liberum;

Владимир Елымчев за роль Барона Годфрида Ван Свиттена в спектакле «Амадей/Amadeus» (16+). Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad Liberum.

В номинации «Дебют»:

Юрий Богданов за партию Артуро в опере «Лючия ди Ламмермур» (16+) Гаэтано Доницетти. Режиссёр – Юрий Муравицкий. Музыкальный руководитель и дирижёр – Михаил Синькевич. Художник-постановщик – Пётр Окунев. Премьера состоялась 30.11.2024. Музыкальный театр Карелии;

Кристина Василевич за роль Анюты в невольной комедии по пьесам И. А. Крылова «Ах, проказник водевиль!» (16+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Екатерина Шиманович. Композитор – Антон Ледовский. Художник по свету – Дмитрий Зименко. Премьера – 3 декабря 2024 года. Театр кукол Карелии.

В номинации «Лучшая роль в спектакле для детей»:

Дмитрий Будников за роль Шпрехшталмейстера в сентиментальной буффонаде по одноимённому рассказу А. Куприна «Слон» (6+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Екатерина Шиманович. Композитор – Денис Кудрявцев. Режиссер по пластике – Евгений Иванов. Художник по свету – Дмитрий Зименко. Премьера – 21 июня 2025 года. Театр кукол Карелии.

В номинации «Лучший эпизод»:

Мария Давыдкова за соло скрипки в балете «Маскарад» (12+) Арама Хачатуряна по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Хореограф-постановщик –Кирилл Симонов. Либретто – Анастасия Рахманова. Музыкальный руководитель и дирижёр – Роман Калошин. Художник-постановщик – Альона Пикалова. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова. Премьера состоялась 26.04.2025. Музыкальный театр Карелии;

Андрей Горшков за роль Водяного в спектакле «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать» (12+). Режиссёр – Арина Гулимова. Премьера состоялась 12 сентября 2024. Национальный театр Карелии;

Светлана Романова за роль Кофейницы в невольной комедии по пьесам И. А. Крылова «Ах, проказник водевиль!» (16+). Режиссёр-постановщик – Игорь Казаков. Художник-постановщик – Екатерина Шиманович. Композитор – Антон Ледовский. Художник по свету – Дмитрий Зименко. Премьера – 3 декабря 2024 года. Театр кукол Карелии;

Кристина Усанкова за роль Катарины Кавальери в спектакле «Амадей/Amadeus» (16+). Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad Liberum.

В номинации «Лучший актерский ансамбль»:

артисты хора в одноактной опере «Дидона и Эней» (12+) Генри Пёрселла. Музыкальный руководитель – Михаил Синькевич. Режиссёр – Юрий Муравицкий. Главный хормейстер – Александр Зорин. Хоремейстеры – Андрей и Юлия Смолины. Ответственный концертмейстер и дирижёр – Наталья Настенко. Премьера состоялась 24.11.2024. Музыкальный театр Карелии;

актерский состав спектакля «Одиссей. Пенелопа. Возвращение» (16+) – Наталья Мирошник, Евгений Терских, Александр Галиев, Николай Белошицкий. Режиссёр и сценограф – Искандер Сакаев. Художник по свету и костюмам – Наталья Кузнецова. Премьера состоялась 1 ноября 2024 года. Театр драмы Республики Карелия;

актерский состав спектакля «Каин» (16+) – Александр Галиев, Дмитрий Константинов, Валерия Ломакина, Галина Пелевина, Руслан Горухин, Дмитрий Максимов. Режиссер – Владимир Чухланцев. Художник – Елизавета Мирошникова. Видеограф и художник по свету – Виталий Фомин. Премьера состоялась 28 января 2025 года. Театр драмы Республики Карелия;

актерский состав комикс-оперы «КвинПикS» (12+) по мотивам оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама»: Владислав Тимонин, Марина Збуржинская, Ирина Будникова, Антон Верещагин, Екатерина Швецова, Светлана Романова, Родион Михно, Кристина Василевич, Владимир Фетисов, Павел Заец, вокал: Любовь Бирюкова. Наталья Васильева, Постановка, сценография, куклы и костюмы – Виктор Плотников. Композитор и автор музыкального оформления – Кирилл Лихин. Премьера – 8 ноября 2024 года. Театр кукол Карелии;

актерский состав спектакля «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать» (12+): Олеся Леонтьева, Людмила Исакова, Наталья Алатало, Александра Анискина. Режиссёр – Арина Гулимова. Премьера состоялась 12 сентября 2024. Национальный театр Карелии;

актерский состав спектакля «Амадей/Amadeus» (16+): Валерий Израэльсон, Сергей Шатровский, Екатерина Баранова, Елена Сапегина, Наталия Антипина, Владимир Елымчев, Ольга Лукашова, Антон Гудков, Алексей Круглов, Андрей Сапронов, Кристина Усанкова, Мария Осипова, Андрей Сапегин. Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 19 октября 2024 года. Театр Ad Liberum;

актерский состав спектакля «Превращение» (16+) – Сергей Шатровский, Снежана Савельева, Елена Сапегина, Олег Романов, Владимир Елымчев, Екатерина Баранова. Режиссёр и художник – Снежана Савельева. Премьера состоялась 30 января 2025 года. Театр Ad LIBERUM.

актерский состав спектакля «Цветаева.doc» (16+): Марина Збуржинская, Маша Ненашева, Юлия Куйкка, Олеся Леонтьева, Ольга Малинина, Людмила Исакова. Режиссер – Ксения Коган. Премьера состоялась 2 июня 2025. «Творческое объединение «ОК.НО».