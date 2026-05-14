В Сегеже установят освещение на маршруте к «Тропе здоровья»

Жители Сегежи скоро получат освещение на пешеходной дорожке к «Тропе здоровья». С просьбой установить фонари к Главе Карелии Артуру Парфенчикову обратилась сотрудница молодёжного центра и многодетная мать Татьяна Гуляева во время личного приёма. Маршрут от улицы Антикайнена до улицы Лесокультурная активно используется: он ведёт к Дворцу спорта, катку и другим спортивным объектам, но пока там нет уличного освещения.

Глава Сегежского округа Рашид Бескембиров сообщил, что администрация уже заключила контракт на установку опор уличного освещения вдоль этой тропы.

Правительство Карелии выделило необходимые средства из республиканского бюджета по инициативе „Единой России“ — „Программа конкретных дел“,

— отметил Артур Парфенчиков.

Глава региона также поручил в рамках инициативного бюджетирования рассмотреть возможность укладки композитной доски на маршруте. Это повысит комфорт прогулок.

Житель Надвоиц Валерий Пашков обратился к руководителю региона с вопросом о плохом состоянии дороги на пересечении улиц Пришвина и Железнодорожная. Полотно заужено, обочины разрушаются, зимой дороги трудно прочищать, затруднён проезд спецтехники. Заместитель премьер‑министра по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов пояснил, что ремонт на этом участке начнётся в июне 2026 года. Необходимые средства в размере 24 млн рублей выделены ООО «РЖД‑Строй». Парфенчиков поручил профильному министерству проконтролировать результат ремонта.

На приёме к главе республики также обратились представители бизнеса. Все заявители получили ответы и разъяснения по своим вопросам.