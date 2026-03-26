Привиться от клещевого энцефалита в Петрозаводске невозможно и платно

Настоящая беда происходит с вакцинами против клещевого энцефалита. В Петрозаводске снег уже сошел, местами еще сыро, зацвели первые цветы, солнце припекает, а температура держится в плюсовых значениях. Для голодных клещей настоящий рай. Но защититься от угроз, которые несут эти кровопийцы, петрозаводчане пока не могут. Вакцины нет, нет ее даже в платных клиниках.

О проблеме, с который столкнулись в столице Карелии, рассказали в паблике «Подслушано в Птз».

«В нашем удивительном городе невозможно сделать прививку от клещевого энцефалита. Обзвонила платные клиники - ответ один «к сожалению, у нас вакцины нет». В государственные поликлиники в отдел платных услуг дозвониться не смогла! На звонки просто не отвечают. В железнодорожной больнице дождаться ответа, слушая Моцарта, не хватило терпения, а записаться онлайн невозможно, так как отсутствует соответствующий раздел. Видимо, никому деньги не нужны, которые я согласна принести и заплатить? И не я одна»,

- написала возмущенная петрозаводчанка.

Оказалось, в этом году вокруг вакцины ажиотаж. Могли ли спрогнозировать это в Минздраве и закупить заранее вакцину в большем количестве – остается догадываться. Препарата у поставшиков уже не было в марте. Надежда есть, что вакцина против клещевого энцефалита появится в апреле. Хватит ли ее на всех желающих защитить от реальной угрозы – вопрос пока открытый.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в Карелии закончилась и вакцина против клещевого энцефалита для детей. В марте выделили дополнительные деньги на препарат, надеются, что он поступит в следующем месяце.