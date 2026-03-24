Большой ажиотаж – в Карелии закончилась вакцина от энцефалита

Детскую вакцину против клещевого энцефалита завезли в Карелию, распределили по медицинским организациям. Больше вакцины нет. Об этом сообщили в карельском Минздраве. В марте были выделены еще деньги на покупку препарата для вакцинации детей, чиновники надеются, что вакцина придет в апреле.

О том, что вакцины от клещевого энцефалита нет, написали в паблике «Подслушано в Птз». В поликлиниках людям ничем помочь не смогли.

В Минздраве пояснили, что вакцинируют против клещевого энцефалита на льготных условиях только детей от 3-х до 17-ти лет. При этом потребности в вакцине превышают тот объем денег, который выделяют из карельского бюджета на покупку препарата.

В этом году люди активно делают прививку. В министерстве ожидали повышенный спрос и закупили вакцину даже в большем объеме, но препараты уже закончились. На закупку дополнительной партии вакцины против энцефалита выделили еще деньги, поступить она должна будет во второй половине апреля.