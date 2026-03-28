Автомобиль расстреляли в городе Карелии

Беломорчанин обратился в полицию после того, как обнаружил повреждения на своей машине. Автомобиль был припаркован во дворе, кто-то разбил два стекла и повредил дверь. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Правоохранители предположили, что к преступлению причастен 26-летний сосед потерпевшего. У двух мужчин, проживающих в домах по соседству, сложились недружественные отношения. Молодой сосед затаил обиду и решил отомстить.

По версии карельских полицейских, ночью он расстрелял автомобиль соседа из пневматического пистолета. Никто не видел преступления, и молодой беломорчанин скрылся.

МВД возбудило уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Подозреваемый находится под стражей за ранее совершенные имущественные преступления.

