28 марта 2026, 13:40
Военный вертолет продают в Карелии по цене машины
Вертолет Ми-8ПС-11 выставлен на аукцион со стартовой ценой в 3 миллиона 413 тысяч рублей
фото «Петрозаводск говорит»
В столице Карелии продают военный вертолет Ми-8ПС-11. Стартовая цена – чуть более 3,4 млн рублей.
Заявки от желающих приобрести крылатый транспорт будут принимать до 21 апреля, а итоги торгов подведут 27-го числа.
Аукцион по продаже объекта высвобождаемого недвижимого военного имущества пройдет в электронной форме.
Вертолет Ми-8ПС-11 - модификация многоцелевого вертолета Ми-8, представляющая собой комфортабельный салон повышенной комфортности, рассчитанный на одиннадцать пассажиров. Вертолет оснащался мягкими креслами, диваном, буфетом и туалетом, использовался для VIP-перевозок и штабных нужд.