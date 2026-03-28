Военный вертолет продают в Карелии по цене машины

В столице Карелии продают военный вертолет Ми-8ПС-11. Стартовая цена – чуть более 3,4 млн рублей.

Заявки от желающих приобрести крылатый транспорт будут принимать до 21 апреля, а итоги торгов подведут 27-го числа.

Аукцион по продаже объекта высвобождаемого недвижимого военного имущества пройдет в электронной форме.

Вертолет Ми-8ПС-11 - модификация многоцелевого вертолета Ми-8, представляющая собой комфортабельный салон повышенной комфортности, рассчитанный на одиннадцать пассажиров. Вертолет оснащался мягкими креслами, диваном, буфетом и туалетом, использовался для VIP-перевозок и штабных нужд.