Самолет с россиянами не смог вылететь из Финляндии из-за поломки

Россияне уже несколько суток не могут попасть домой. То закрывали воздушное пространство из-за угрозы БПЛА, то самолет вышел из строя. Сейчас пассажиры рейса Air Serbia JU 4124 Белград - Санкт-Петербург застряли в Финляндии.

По информации издания «Фонтанка», пассажиры авиарейса с 26 марта пытаются вернуться домой. На подлете к аэропорту Пулково самолет сделал четыре круга, но из-за объявленного режима воздушной опасности приземлиться не смог и вернулся в Белград, пассажиров разместили в гостинице. 27 марта самолет вновь попытался приземлиться в России, но петербургский аэропорт снова был закрыт, самолет ночью ушел на запасной аэропорт Хельсинки, в том числе на дозаправку. По словам пассажиров, три компании отказались обслуживать самолет, на борту которого есть дети, беременные женщины и животные. Когда согласие все-таки было получено, взлететь снова не получилось.

28 марта самолет попытался взлететь из Хельсинки, но резко затормозил, его развернуло. Командир воздушного судна объявил о серьезной технической неисправности – проблемах с двигателем и шасси. Самолет должны отбуксировать для ремонта. В результате инцидента никто не пострадал.