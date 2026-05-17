Труба задрала нос. Чиновники проиграли битву с лужей в Петрозаводске

Городские чиновники и коммунальщики проиграли битву с лужей. Вкопанная в середине апреля в районе железнодорожного переезда и пешеходного перехода на Новосулажгорской улице в Петрозаводске новая дренажная труба задрала нос. Фотографию «результата» работ опубликовали в паблике «Новая Сулажгора». Черная труба взмыла куда-то вверх, так что дождевая вода в нее не попадает. Часть дороги, тротуара и автобусной остановки залило водой.

Многолетняя проблема, когда в небольшой и большой дождь, в этом месте скапливалась вода и разливалось непроходимое море, на деле так и осталась нерешенной головной болью горожан. Это показал прошедший на днях ливень.

«О наболевшем, почему нельзя с первого раза сделать нормально? Обязательно должен кто-нибудь пострадать? Легендарный сулажгорский ж/д переезд»,

- написал пользователь в сообществе.

В комментариях предположили, что до вмешательства было даже лучше. Другие «похвалили» проектировщиков и заинтересовались, кто принимал работу.

«Из года в год одно и тоже…. Где-то дак дороги делаются, а как устранить проблемы в Сулажгоре, вы взгляните такие реки у переезда постоянно не знаешь, как объехать и как обойти…и теперь один всего пешеходный переход», - написали в комментариях.