17 мая 2026, 08:30
Погода

Синоптики сделали приятный для Карелии прогноз погоды на воскресенье

Прохладно сегодня вблизи рек и озер, а вдали может быть душновато
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21, +23, рассказали в гидрометцентре региона.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, по северным районам местами порывистый. Температура воздуха +18, +23, местами у водоемов +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +17;

В Кондопоге, Олонце днем +22;

В Медвежьегорске, Сегеже днем +19;

В Пудоже днем +23;

В Сортавале днем +15;

В Суоярви днем +18.

