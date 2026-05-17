17 мая 2026, 08:30
Синоптики сделали приятный для Карелии прогноз погоды на воскресенье
Прохладно сегодня вблизи рек и озер, а вдали может быть душновато
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21, +23, рассказали в гидрометцентре региона.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, по северным районам местами порывистый. Температура воздуха +18, +23, местами у водоемов +12, +17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +17;
В Кондопоге, Олонце днем +22;
В Медвежьегорске, Сегеже днем +19;
В Пудоже днем +23;
В Сортавале днем +15;
В Суоярви днем +18.