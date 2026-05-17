Три человека погибли, 12 ранены при атаке БПЛА на Московскую область

Вражеские дроны атаковали Подмосковье. Утром 17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании летательного аппарата в частный дом в Химках.

В результате погибла женщина, еще один человек находился под завалами. Обломки еще одного БПЛА повредили строящийся дом в деревне Погорелки в Мытищах, в результате погибли двое мужчин. Были и другие попадания. В Путилково в Краногорском округе, в Истре, в Наро-Фоминском округе в деревне Субботино.

В Москве тоже пострадали люди. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, в результате попадания беспилотников ранены двенадцать человек. Большинство пострадали у проходной нефтеперерабатывающего завод, технология предприятия не нарушена. Повреждения получили три жилых дома. Силы ПВО отражала массированную атаку.