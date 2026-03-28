В Олонце показали, как выглядит отремонтированный за 5,2 млн мост

Пешеходный мост в Олонецком районе отремонтировали. Ремонт переправы через реку Олонка обошелся в 5,2 млн рублей. Фотографию моста после ремонта разместили в паблике «ОПС по Олонецкому району».

Больничный мост в Олонце был отремонтирован за счет средств иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета. Изношенные конструкции демонтированы и заменены на новые. Работы планировалось закончить в апреле, но ремонт завершили раньше.

Переправа соединяет улицы Речную и Карла Либкнехта и важна для олончан. Теперь пешеходы снова могут пользоваться мостиком.