28 марта 2026, 12:56
В Олонце показали, как выглядит отремонтированный за 5,2 млн мост
Пешеходы снова могут пользоваться Больничным мостом в карельском городе
Пешеходный мост в Олонецком районе отремонтировали. Ремонт переправы через реку Олонка обошелся в 5,2 млн рублей. Фотографию моста после ремонта разместили в паблике «ОПС по Олонецкому району».
Больничный мост в Олонце был отремонтирован за счет средств иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета. Изношенные конструкции демонтированы и заменены на новые. Работы планировалось закончить в апреле, но ремонт завершили раньше.
Переправа соединяет улицы Речную и Карла Либкнехта и важна для олончан. Теперь пешеходы снова могут пользоваться мостиком.