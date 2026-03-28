Мощные потоки воды уносят машины в Дагестане, мосты смывает

Стихия обрушилась на Дагестан. Из-за сильных дождей начались наводнения. В Махачкале введен режим ЧС.

Как рассказал один из местных жителей «Газете. Ru», люди привязывали свои автомобили, чтобы их не унесло. Те, что не были закреплены, унесло сильным течением.

Другая местная жительница рассказала, что общественный транспорт ездит в Махачкале, магазины работают. Периодически отключается свет. МЧС и неравнодушные люди помогают друг другу.

28 марта в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления домов, отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались 132 населенных пункта. Больше всего досталось Махачкале. В частном секторе погибли домашние животные.

В городе Хасавюрте из-за наводнения обрушился железнодорожный мост.

Разрушен также временный мост между селами Касумкент и Шихикент через реку Курах-чай. Девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения, так как нет объездной дороги.

Ветер и ливни ожидаются в регионе до 29 марта.