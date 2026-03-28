28 марта 2026, 15:39
В отдаленном районе Петрозаводска отключат электричество
31 марта и 1 апреля в Соломенном будут на время отключать свет
фото «Петрозаводск говорит»
Жителей отдаленного района карельской столицы предупредили об отключении электричества в последний день марта и первый день апреля.
В Соломенном 31 марта и 1 апреля с 14:30 до 17:00 часов планируют отключать электричество по ряду улиц: Логмозерская, Сиговая, Корюшковая, Ряпушковая, Щучья, Анны Романовой, Людиковская, Федоровская, Симеоновская, Рабочая, Алексеевская, Борнаволокская и Борисовская.
Также в зону отключения попали Логмозерская набережная, проезды Камышовый, Гапнаволокский и Рыбацкий, переулки Короткий, Михайловский, Светичский, Святлицкий и Щелейкинский.
Жителей Соломенного предупредили, что работы направлены на повышение надежности электроснабжения.