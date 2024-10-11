Новую беседку установили около паллиативного центра в Петрозаводске

В парке при Центре паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске установили новую беседку. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы пациенты центра чувствовали себя уютно и комфортно в период их пребывания в учреждении,

- отметил Охлопков.

Он написал в своем канале в Telegram, что благоустройство территории осуществляется благодаря поддержке неравнодушных граждан. // фото: Михаил Охлопков/Telegram