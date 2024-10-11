11 октября 2024, 14:15
Новую беседку установили около паллиативного центра в Петрозаводске
Неравнодушные граждане помогают благоустраивать парк
В парке при Центре паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске установили новую беседку. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
- Мы прилагаем все усилия, чтобы пациенты центра чувствовали себя уютно и комфортно в период их пребывания в учреждении,
- отметил Охлопков.
Он написал в своем канале в Telegram, что благоустройство территории осуществляется благодаря поддержке неравнодушных граждан. // фото: Михаил Охлопков/Telegram