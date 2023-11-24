Новогодние подарки для инвалидов собирают в Карелии

В преддверии международного дня благотворительности «Щедрый вторник», который в этом году отмечают 28 ноября, жителям Карелии предлагают присоединиться к благотворительной акции «Коробочка доброты» и сделать подарки детям и взрослым с ограниченными возможностями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Акцию уже седьмой год проводит благотворительный фонд «Живой город». Любой человек или организация могут сделать новогодний подарок кому-то из подопечных БФ «Живой Город», Центров социального обслуживания Костомукши, Лоухского и Калевальского районов и Центра «Открытые сердца».

В этом году необходимо приобрести 168 подарков для детей и взрослых с ограниченными возможностями из Костомукши, Петрозаводска, Лоухского района (пос. Амбарный, Сосновый, Чупа, Энгозеро, Кестеньга, Тунгозеро, Софпорог) и Калевальского района (пос. Боровой, Юшкозеро, Куусиниеми, Калевала).

Для участия в акции нужно зайти в диалог с группой фонда «Живой город» и нажать на кнопку «Начать». Вам ответит цифровой помощник — бот Поликарп. Выберите населенный пункт, в котором вы будете принимать участие, и подарок, который вы готовы приобрести и доставить в распределительный центр. Стоимость каждого подарка не превышает 3000 рублей.

Расположение и график работы пунктов приема подарков:

Петрозаводск: ул. Набережная Варкауса, 1А. Пн-пт с 16:00 до 19:00. Тел. +7 981 406-49-28.

Костомукша: ул. Строителей, 5, каб. 111. С 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 14:00), а также ул. Первомайская, 12А с 8:45 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). График работы в пт: с 8:45 до 16:45.

Пос. Лоухи: ул. Октябрьская, 8. Пн-пт с 8:45 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). График работы в пт: с 8:45 до 16:45.

Пос. Калевала: ул. Пионерская, 15. Пн-пт с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Тел. + 7 911 420-60-50.

По всем вопросам участия акции можно обращаться к председателю фонда Оксане Шаманской по номеру телефона: +7 911 054-64-49. Акция продлится до 22 декабря 2023 года. // Фото: piqsels.com