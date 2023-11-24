24 ноября 2023, 19:41
Схема движения транспорта на Голиковке станет прежней
Ремонтные работы завершаются, автомобилистам снова придется привыкать к изменениям
Прежняя схема дорожного движения вернется в микрорайоне Голиковка в Петрозаводске. Это произойдет 27 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Остановку и стоянку транспорта снова запретят по нечетной стороне улицы Кузьмина на участке от улицы Варламова до Калинина.
Изменения связаны с окончанием ремонтных работ. Администрация города просит автомобилистов быть внимательнее. // фото: Peggy_Marco/ pixabay.com