Схема движения транспорта на Голиковке станет прежней

Прежняя схема дорожного движения вернется в микрорайоне Голиковка в Петрозаводске. Это произойдет 27 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Остановку и стоянку транспорта снова запретят по нечетной стороне улицы Кузьмина на участке от улицы Варламова до Калинина.

Изменения связаны с окончанием ремонтных работ. Администрация города просит автомобилистов быть внимательнее. // фото: Peggy_Marco/ pixabay.com