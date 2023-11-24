В карельском поселке появилось свое «Поле чудес»!

Зрители, съемочная группа и участники шоу собрались в праздничной студии крошнозерского Дома культуры. В прямом эфире местного канала «Мама-ТВ» состоялась трансляция популярных передач «А вам слабо?», «По вашим письмам», и, конечно же, был прогноз погоды. Но самым удивительным сюрпризом стал визит съемочной группы передачи «Поле чудес»...

На самом деле участники праздничного вечера, посвященного Дню матери, максимально вжились в роль любимых героев популярных телепрограмм. Ведущая Ольга Ругачева из села Ведлозеро в шутку получила имя Леонида Аркадьевна, созвучное с именем главного ведущего передачи «Поле чудес». Леонида Аркадьевна давала нелегкие задания конкурсантам, но тройки игроков щелкали их как орехи! Все много шутили, передавали приветы мамам, родным и знакомым. Приветы были адресованы в Петрозаводск, Медвежьегорск, Республику Беларусь.

Порадовали зрителей песни в исполнении звезды местного значения. В его репертуаре прозвучали новые песни – душевные и романтичные.

А какое же «Поле чудес» без подарков? Они тоже были. Например, Леониде Аркадьевне вручили пироги и сладости собственного приготовления. Получили маленькие презенты и игроки.

Кулинарные шедевры все оценили по окончании праздника за общим чаепитием в пародийной передаче «Смак».

Конечно же, шуточный канал «Мама-ТВ» — это всего лишь яркая праздничная программа, приготовленная совместно работниками культуры из сел Ведлозеро и Крошнозеро. Быть звездами телевидения, хотя бы понарошку, участникам очень понравилось. //фото Ольги Ивановой