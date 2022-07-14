Nova открыла проектное финансирование на два миллиарда рублей
Строительная компания Novа заключила очередное кредитное соглашение на проектное финансирование для строительства жилого дома «Державин» по улице Пробная в Петрозаводске. Кредитное соглашение заключено с банком ВТБ.
Система проектного финансирования, прежде всего, обеспечивает спокойствие и уверенность дольщиков: их деньги, внесенные за жилье, остаются на счетах в банке до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Для строительных компаний получение проектного финансирования – показатель качества и стабильности их работы. Банки очень тщательно проверяют и документацию, и проект здания, и множество других параметров,
- объяснил представитель застройщика.
На данный момент застройщиком в рамках проектного финансирования уже возводятся два дома в жилом комплексе «Карельский» на Старой Кукковке, жилой дом «Державин» на улице Пробной и первый дом комплекса Compass на Гражданской улице на Перевалке.
На очереди начало строительства еще пяти объектов, в том числе – современного многоквартирного дома в историческом центре Сортавалы.
Для этих целей, в течение 2022 года Nova и банк ВТБ, планируют подписание еще пяти кредитных соглашений на сумму 1,6 миллиарда рублей.
К концу года, по расчетам специалистов строительной компании, общий объем проектного финансирования в рамках кредитных соглашений с банком составит 3,6 миллиарда рублей.
Первый дом жилого комплекса «Карельский» на Лыжной уже введен в эксплуатацию. Владельцы квартир в двух последующих домах комплекса отметят новоселье в следующем году.
Больше информации про жилые комплексы можно узнать на сайте компании:
- ЖК «Карельский»
- жилой дом «Державин»
- жилой комплекс Compass
- жилой дом «Настоящий»
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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