Nova открыла проектное финансирование на два миллиарда рублей

Строительная компания Novа заключила очередное кредитное соглашение на проектное финансирование для строительства жилого дома «Державин» по улице Пробная в Петрозаводске. Кредитное соглашение заключено с банком ВТБ.

Система проектного финансирования, прежде всего, обеспечивает спокойствие и уверенность дольщиков: их деньги, внесенные за жилье, остаются на счетах в банке до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Для строительных компаний получение проектного финансирования – показатель качества и стабильности их работы. Банки очень тщательно проверяют и документацию, и проект здания, и множество других параметров,

- объяснил представитель застройщика.

На данный момент застройщиком в рамках проектного финансирования уже возводятся два дома в жилом комплексе «Карельский» на Старой Кукковке, жилой дом «Державин» на улице Пробной и первый дом комплекса Compass на Гражданской улице на Перевалке.

На очереди начало строительства еще пяти объектов, в том числе – современного многоквартирного дома в историческом центре Сортавалы.

Для этих целей, в течение 2022 года Nova и банк ВТБ, планируют подписание еще пяти кредитных соглашений на сумму 1,6 миллиарда рублей.

К концу года, по расчетам специалистов строительной компании, общий объем проектного финансирования в рамках кредитных соглашений с банком составит 3,6 миллиарда рублей.

Первый дом жилого комплекса «Карельский» на Лыжной уже введен в эксплуатацию. Владельцы квартир в двух последующих домах комплекса отметят новоселье в следующем году.

Больше информации про жилые комплексы можно узнать на сайте компании:

- ЖК «Карельский»

- жилой дом «Державин»

- жилой комплекс Compass

- жилой дом «Настоящий»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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