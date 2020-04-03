Ночью в Карелии местами похолодает до минус 10 градусов

По данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах 0, -2. Днем +2, +4.

4 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируются небольшие, ночью местами умеренные осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть западный, северо-западный, на юге юго-западный умеренный, ночью порывистый. В ночные часы температура воздуха прогнозируется в пределах 0, -5, местами по северным районам до -10. Днем ожидается 0, +5, на севере до -2.

В субботу в Калевале ночью -12, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -6, днем +4;

В Пудоже ночью -6, днем +4;

В Сегеже ночью -8, днем +2;

В Сортавале ночью -3, днем +5;

В Суоярви ночью -6, днем +2.

Ранее синоптики рассказали, когда в нашу республику придет тепло. Прогноз погоды от федеральных и республиканских метеорологов на ближайшую неделю - здесь.