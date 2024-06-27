27 июня 2024, 15:54
Николай Ольхин из Карелии погиб на СВО
Погибшего бойца похоронят в субботу
В ходе специальной военной операции погиб Николай Ольхин. В мае ему исполнилось 36 лет. В последний путь погибшего военнослужащего проводят в Олонце.
Прощание с павшим бойцом проходит 27 июня в траурном зале в Олонце. Похороны и отпевание - в субботу.
«Совет и администрация Олонецкого района скорбит вместе с семьёй павшего и выражает родным и близким Николая Васильевича искренние соболезнования», - говорится в сообщении администрации. // фото vk.com/olon_rayon/ unsplash.com/ Parth Natani