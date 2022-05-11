Ни у одного ребенка в Карелии за сутки не выявлен Covid-19

За последние сутки в Карелии выявлены 35 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших нет ни одного ребенка.

Из числа новых инфицированных два человека находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых больных нет.

В республике подтверждена смерть от Covid-19 еще одного человека. Таким образом, число жертв пандемии в Карелии выросло до 1503. Фото: pixabay.com/BlenderTimer