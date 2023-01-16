Невыплата зарплаты привела к уголовному делу

Согласно закону, если сотруднику не выплачивается заплата в течение двух месяцев, руководитель несет уже уголовную ответственность. Так сложились обстоятельства у должностного лица петрозаводской компании, торгующей автозапчастями.

Следователями СК Карелии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Он не оплачивал труд сотрудника с января по октябрь 2021 года, чем задолжал более 120 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Виновному может грозить от штрафа в размере 500 тысяч рублей и запрета занимать руководящую должность в течение нескольких лет до лишения свободы. // Фото: unsplash.