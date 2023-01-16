Два года строго режима получил петрозаводчанин за 10 преступлений

В петрозаводском суде рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении 42-летнего горожанина. Его признали виновным совершении 10 преступлений. Теперь ближайшие пару лет он проведет в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В кримимнальном «багаже» мужчины не только кражи, которые он совершил с сентября 2021 года по февраль 2022 года, нанеся материальный ущерб нескольким городским магазинам на сумму более 60 тысяч рублей. Злоумышленник также обвиняется в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью в отношении своей бывшей сожительницы.

Как рассказали в прокуратуре, приехавшая в гости женщина была вовлечена в ссору, во время которой приятель стал угрожать ей убийством. А чтобы запугать подругу, ножницами нанес ей удары по колену и кисти руки. На помощь пострадавшей пришел сосед, который пресек нападение и вызвал оперативные службы.

Хотя подсудимый на процессе признал вину и раскаялся в содеянном, по совокупности ему было назначено наказание – лишение свободы на срок 2 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. // Фото: pxhere.