В Петрозаводске разыскивают пропавшего подростка

Петрозаводские полицейские проводят розыск пропавшего 13-летнего Максима Новикова. Как сообщили в пресс-службе МВД, мальчик 11 января около 16 часов вышел из социального учреждения в микрорайоне Ключевая и больше его никто не видел.

В полиции рассказали, что подросток может находиться в компании сверстников вблизи торговых центров города. На вид ему 13 лет, рост около 154 см, худощавого телосложения, волосы черные прямые, глаза карие. Он был одет в черную куртку и синие спортивные брюки.

В ведомстве обращаются с просьбой к горожанам, имеющих информацию, сообщить о его местонахождении по номерам телефонов: 8-953-549-69-78, 8-8142-73-92-40. // Фото: 10.мвд.рф.