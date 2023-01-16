Семерых пьяных водителей и четверых без прав поймали в Петрозаводске

Водители в Петрозаводске продолжают злостно пренебрегать ПДД. В течение минувших выходных на улицах города остановили 11 нарушителей, сообщили в Госавтоинспекции.

Семь водителей находились за рулем с признаками опьянения, а четверо вообще не имели права управления транспортным средством.

В отношении всех автомобилистов составили протоколы об административном правонарушении. Пьяным грозит штраф и лишение прав, остальным – только штраф. // фото: ГИБДД Петрозаводска