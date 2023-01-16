Пьяного жителя Карелии сняли с поезда «Москва-Мурманск»

Начальник поезда «Москва -Мурманск» обратился к транспортным полицейским из-за неадекватного пассажира. Мужчину пришлось высадить в Сегеже, сообщили в ведомстве.

Оказалось, что 47-летний житель Карелии был пьян и мешал другим пассажирам отдыхать. На замечания проводников он не реагировал.

Двух жителей Ленобласти в возрасте 43 и 42 лет не посадили в вагон на станции Медвежья Гора. Они хотели отправиться в путь на том же поезде «Москва- Мурманск», но были нетрезвы. В отношении всех нарушителей составили административные протоколы. // фото: «Петрозаводск говорит»