Несколько лет проведет в колонии похититель-рецидивист из Кеми

Наказание, которое получают подсудимые, обвиняемые по статье 158 УК за мелкое хищение, чаще ограничивается штрафом. Но, как сообщили в прокуратуре Кемского района, ведомство поддержало гособвинение в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении семи краж из магазинов. Теперь мужчина ближайшее время проведет в колонии общего режима.

Судом установлено, что ранее судимый житель Кеми в течение одной недели совершил серию хищений алкогольной продукции из магазинов. Гособвинитель посчитал, что его исправление невозможно без изоляции от общества.

«Учитывая, что на момент вынесения приговора, мужчина был осужден за другое преступление, судом по совокупности окончательно назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима»,

- пояснили в надзорном ведомстве.