Бдительный петрозаводчанин помог сыщикам раскрыть кражу

Чтобы вычислить злоумышленника, ограбившего один из магазинов карельской столицы, у полицейских ушло несколько часов. Оперативность сыграла роль. А помог правоохранителям бдительный прохожий, рассказали в пресс-службе МВД.

В ночь с 14 на 15 сентября 32-летний горожанин проходил мимо закрытого сетевого магазина и увидел у черного входа подозрительного мужчину. Заметив постороннего, злоумышленник бросил в кусты какой-то пакет и убежал. Очевидец вызвал сотрудников полиции. На месте они установили, что дверь в торговое помещение была отжата, а в обнаруженном пакете оказались четыре бутылки виски и табачная продукция.

«В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что к краже причастен ранее судимый 22-летний горожанин. Он был задержан и сознался в содеянном. Также выдал еще одну похищенную бутылку спиртного, которую успел унести с собой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК (кража)»,

- сообщили в ведомстве. Фото: pxhere.