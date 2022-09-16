На нескольких улицах Петрозаводска пропало электричество

Сегодня в 10:30 Петрозаводск частично остался без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, электричество пропало в домах на проспекте Александра Невского, на улицах Володарского, Герцена, Гоголя, Мерецкова, Машезерской, на набережных Ла-Рошель и Лососинской.

Ориентировочное время устранения повреждений на сетях - 12:30. Фото: unsplash.com