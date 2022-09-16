16 сентября 2022, 11:34
На нескольких улицах Петрозаводска пропало электричество
Энергетики восстанавливают электроснабжение в карельской столице
Сегодня в 10:30 Петрозаводск частично остался без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, электричество пропало в домах на проспекте Александра Невского, на улицах Володарского, Герцена, Гоголя, Мерецкова, Машезерской, на набережных Ла-Рошель и Лососинской.
Ориентировочное время устранения повреждений на сетях - 12:30. Фото: unsplash.com