01 июня 2021, 13:11
Несколько автомобилей столкнулись у «Калевалы»
Городская камера наблюдения сняла дорожное происшествие на Первомайском проспекте
Сегодня в 9 утра в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший на перекресток, подсек машину, ехавшую по проспекту. После столкновения автомобиль отлетел в стоявшее на перекрестке транспортное средство, а оно задело еще одну машину.
В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.