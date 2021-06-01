Несколько автомобилей столкнулись у «Калевалы»

Сегодня в 9 утра в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший на перекресток, подсек машину, ехавшую по проспекту. После столкновения автомобиль отлетел в стоявшее на перекрестке транспортное средство, а оно задело еще одну машину.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.