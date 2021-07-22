Нелегального перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей

Петрозаводский городской суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, который возил пассажиров по маршруту «Петрозаводск-Питкяранта» под видом заказных рейсов, не соблюдая противоэпидемиологические требования. Об этом сегодня сообщает Минтранс республики.

Нарушитель был выявлен в мае. Водитель возил людей, не соблюдая распоряжение губернатор об антиковидных мерах. По данным министерства, в салоне автобуса не использовались маски, не было антисептика для рук. Перевозчик уже ранее привлекался за аналогичные нарушения, но тогда он отделался простым предупреждением. (фото источника)