Некоторые жители Петрозаводска проведут вторник без воды

Сегодня ночью в Петрозаводске из-за аварии произошло отключение воды в ряде домов. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, вода пропала в ряде зданий на улицах Жуковского и Сулажгорской. С 9 часов утра будет осуществляться подвоз воды к дому №63 по улице Жуковского. Проводятся ремонтные работы.

Также сообщается о том, что в 9 часов утра будет отключено водоснабжение в домах №14 по улице Грибоедова, №3, 5, 7а по улице Виданской и №22а по улице Советской. Там будут проводиться плановые работы на сетях. Ориентировочно воду вернут в квартиры горожан к 20 часам. // Фото: unsplash.com / Curology